Сильный туман и небольшой снег: Как встретит Новый 2020 год Луганщина

В Украине в последние дни 2019 года ожидается осложнение погодных условий – снег, мокрый снег, местами туман. В Луганской области ожидаются небольшие осадки, ночью и утром сильный туман. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области со ссылкой на сообщение Украинского гидрометеорологического центра.

Как отмечается, при сильном тумане наблюдается резкое ухудшение видимости 100- 500 м (уровень опасности желтый). «В ближайшие дни температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем ​​от 0 до 5 градусов тепла. При таких погодных условиях, в сочетании с высокой влажностью воздуха, есть вероятность возникновения скользкости на дороге», – говорится в сообщении.

Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду:

29 декабря по Луганской области – облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ухудшение видимости в тумане 100- 500 м . Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем ​​от 0 до 5 градусов тепла.

По городу Северодонецк – облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​2-4 градуса тепла.

По городу Луганск – облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​1-3 градуса тепла.

Прогноз погоды на 30 декабря – 2 января:

30 декабря – переменная облачность. Без осадков. Ветер северной четверти, 3-8 м/с. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

31 декабря – облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

1 января – облачно с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

2 января – облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью от 1-6 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

В службе автодорог обращают внимание, что в связи с переходом температуры через «0 градусов С», на дорогах области местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем.

Подрядные дорожные организации работают в режиме круглосуточного дежурства, выполняются плановые работы по зимнему содержанию. «В случае дальнейшего ухудшения погодных условий, усилении ветра, дорожные службы будут переведены на усиленный вариант работы. При необходимости дорожники будут оперативно реагировать для обеспечения проезда автодорогами Луганщины. Заготовлено ​​необходимое количество противогололедных материалов, подготовлена ​​соответствующая техника для содержания автомобильных дорог. В случае необходимости вся необходимая техника будет задействована для ликвидации непогоды», – уточняется в сообщении.

Кроме того, при Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Луганщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните диспетчеру по телефонам: +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49.