Удерживаемых в «Л-ДНР» привезли на КПВВ



Удерживаемые в «ДНР» пленные и заложники доставлены к месту запланированной на сегодня, 29 декабря, процедуры обмена, сообщают местные интернет-ресурсы.

Также приехали и машины с удерживаемыми в «ЛНР». Неподалеку припарковались машины Международного комитета Красного Креста.

Напомним, в «ЛНР» заявили, что точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена.

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ.