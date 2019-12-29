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Удерживаемых в «Л-ДНР» привезли на КПВВ

29.12.19 10:11
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей


Удерживаемые в «ДНР» пленные и заложники доставлены к месту запланированной на сегодня, 29 декабря, процедуры обмена, сообщают местные интернет-ресурсы.

Также приехали и машины с удерживаемыми в «ЛНР». Неподалеку припарковались машины Международного комитета Красного Креста.

Напомним, в «ЛНР» заявили, что точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена.

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ.

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