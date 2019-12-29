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НВФ ограничивают свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ, – штаб ООС

29.12.19 22:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-центре Операции объединенных сил.

В частности, с начала декабря 2019 СММ ОБСЕ зафиксировала 59 случаев отказа патрулю Миссии в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий.

«В очередной раз в ежедневном отчете от 28 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области из-за блокпостов возле населенных пунктов Верхнешироковское и Староласпа. Кроме того, в пункте пропуска на границе у населенного пункта Изварино Луганской области патрулю Миссии было предложено вообще покинуть указанный район», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия могут иметь цель «скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск».

Как известно, мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

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