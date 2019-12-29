В Донецк очень много: Ситуация в пунктах пропуска днем 29 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Sharap: 10:30. В Марьинке в Донецк перед броневиком пусто»;

Валентин: «11:09. Каргил в Курахово общая от спуска с моста»;

Av Av: «11:28. Каргил на выезд общая начало моста. Льгота 5 машин далее чебуреков»;

Натали: «11:53. На Марьинке в сторону Донецка машин 0»;

Ольга: «12:42. Приехали на Марьинку, украинский КПВВ сразу на проверку, очереди нет»;

Евгений: «13:09. На каргиле в Украину 35 машин где-то»;

Av Av: «13:47. Каргил льгота в блоках. Общая почти до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «10:04. Еленовка из Донецка машин 20 всего»;

Сергей: «10:24. Еленовка из Донецка пеших 0»;

Максим: «10:35. Новотроицкое 50 авто в Донецк»;

Сергей: «10:36. Еленовка, в Донецк 120 машин»;

Олег: «11:49. Новотроицкое в Донецк. Сразу на проверку»;

Евгений: «11:50. Еленовка на Донецк машин много! За сигаретный ларек»;

Alex: «11:52. Еленовка, в Украину сразу на талоны....»;

Анна: 12:27. Еленовка в Украину 10, в Донецк 143+12 льгота, 8 автобусов»;

Сергей: «12:33. Еленовка (в Украину) 2-3машины, в Донецк очень много, за ж/д мостом на спуске...»;

Лиля: «13:06. Новотроицкое в Донецк пешие – пусто. Машин мало и проверяют быстро»;

Катюха: «13:10. Еленовка в Донецк стоим сразу после Перлыны на мосту возле ежей».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Road Runner: «11:04. Пищевик в Донецк машин практически нет, все в рабочем режиме, подсобиралось чуть, заехали, на все от подъезда до выезда стандартные минут 20. Перед днрским 0-вым машин 40 у сірій зоні. Стоим, курим. Переодически на 1-2 машины просуваемся»;

Татьяна: «12:05. В Украину вообще нет очереди».

КПВВ «Станица Луганская»:

Вадим: «11:06. Из Луганска сквозняк везде»;

Татьяна: «13:59. Утром в Украину было 2 железных пролета, очередь шла быстро. На ЛНР в это время были небольшие очереди минут на пять в обе стороны».

Напомним, КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР») сегодня не работает. Там производят обмен пленными.