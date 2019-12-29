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В Донецк очень много: Ситуация в пунктах пропуска днем 29 декабря

29.12.19 14:44
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Sharap: 10:30. В Марьинке в Донецк перед броневиком пусто»;
  • Валентин: «11:09. Каргил в Курахово общая от спуска с моста»;
  • Av Av: «11:28. Каргил на выезд общая начало моста. Льгота 5 машин далее чебуреков»;
  • Натали: «11:53. На Марьинке в сторону Донецка машин 0»;
  • Ольга: «12:42. Приехали на Марьинку, украинский КПВВ сразу на проверку, очереди нет»;
  • Евгений: «13:09. На каргиле в Украину 35 машин где-то»;
  • Av Av: «13:47. Каргил льгота в блоках. Общая почти до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Сергей: «10:04. Еленовка из Донецка машин 20 всего»;
  • Сергей: «10:24. Еленовка из Донецка пеших 0»;
  • Максим: «10:35. Новотроицкое 50 авто в Донецк»;
  • Сергей: «10:36. Еленовка, в Донецк 120 машин»;
  • Олег: «11:49. Новотроицкое в Донецк. Сразу на проверку»;
  • Евгений: «11:50. Еленовка на Донецк машин много! За сигаретный ларек»;
  • Alex: «11:52. Еленовка, в Украину сразу на талоны....»;
  • Анна: 12:27. Еленовка в Украину 10, в Донецк 143+12 льгота, 8 автобусов»;
  • Сергей: «12:33. Еленовка (в Украину) 2-3машины, в Донецк очень много, за ж/д мостом на спуске...»;
  • Лиля: «13:06. Новотроицкое в Донецк пешие – пусто. Машин мало и проверяют быстро»;
  • Катюха: «13:10. Еленовка в Донецк стоим сразу после Перлыны на мосту возле ежей».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Road Runner: «11:04. Пищевик в Донецк машин практически нет, все в рабочем режиме, подсобиралось чуть, заехали, на все от подъезда до выезда стандартные минут 20. Перед днрским 0-вым машин 40 у сірій зоні. Стоим, курим. Переодически на 1-2 машины просуваемся»;
  • Татьяна: «12:05. В Украину вообще нет очереди».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • Вадим: «11:06. Из Луганска сквозняк везде»;
  • Татьяна: «13:59. Утром в Украину было 2 железных пролета, очередь шла быстро. На ЛНР в это время были небольшие очереди минут на пять в обе стороны».

Напомним, КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР») сегодня не работает. Там производят обмен пленными.

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