«ДНР» передала пленных украинской стороне (Фото, видео)





«ДНР» передала пленных украинской стороне. Об этом сообщил журналист NewsOne Андрей Павловский.

«ДНР» передали пленных украинской стороне. Автозаки только пересекли линию разграничения», – сообщил он и опубликовал фото.

Фото: Андрей Павловский

Также журналист «Радио Свобода» Мариьян Кушнир сообщает, что обмен начался.

Кроме того в соцсетях сообщается, что от Бахмута до КПВВ стоит полиция и спецназ – обмен должен начаться в 11:00. По предварительной информации, 80 на 130.

Напомним, в «ЛНР» заявили, что точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена.

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ.