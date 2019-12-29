Военные медики помогают мирным жителям прифронтового Донбасса (Фото)

Вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях работает мобильная медицинская группа, которая оказывает квалифицированную медицинскую помощь местным жителям прифронтовых городов и сел. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Такое мобильное подразделение укомплектовано врачом-педиатром, врачом-терапевтом и врачом-кардиологом, которые на добровольной основе изъявили желание присоединиться к оказанию помощи. Это микс медиков из боевых бригад и 65-го мобильного военного госпиталя.

Как сообщил помощник командующего Объединенных сил по стратегическим коммуникациям полковник Дмитрий Бородавко, сначала группы гражданско-военного сотрудничества изучают ситуацию на местах, общаются с местным населением, определяют потребности и организуют выезд и работу врачей в населенных пунктах.

По его словам, со всеми желающими проводится первичное медицинское обследование, далее при необходимости осуществляется углубленное обследование с применением современного диагностического оборудования. Кроме того, в случае необходимости врачи оказывают неотложную медицинскую помощь на месте или эвакуируют больных в стационарные медицинские учреждения. Для этого мобильная медгруппа усилена несколькими медицинскими автомобилями. Все мероприятия проводятся для населения абсолютно бесплатно.

Как сообщил начальник медицинской службы Объединенного командного пункта операции Объединенных сил полковник медицинской службы Александр Лабунец, мобильная медицинская группа практически каждую неделю выезжает в прифронтовые районы Донбасса. «Мы уже работали в районах разведения сил и средств, в частности в Золотом и Богдановке. Находимся в Новолуганском, а дальше по плану другие населенные пункты Донбасса. Наша цель – предоставить медицинскую помощь там, где в ней больше всего нуждаются. Охватить как можно больше местного населения, прежде всего пожилых людей и детей. Ведь в селах и городах не хватает медицинских специалистов, нет надлежащей инфраструктуры и т. д.», – сказал он.