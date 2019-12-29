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Обмен пленными: Удерживаемые лица проходят процесс идентификации

29.12.19 11:44
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Удерживаемые лица, которых передают на обмен, сейчас проходят процесс идентификации. Об этом сообщает корреспондент телеканала NewsOne.

«Удерживаемые лица, которых украинская сторона собирается передать на обмен, сейчас находятся в логистическом центре, где проверяют их документы, и потом уже их повезут в КПВВ "Майорское". С той стороны так же украинские пленники проходят такую же процедуру идентификации, у них проверяют документы», – говорится в сообщении.

Далеепройдет сам физический обмен на нейтральной территории, где обе стороны поменяются транспортными сре дствами и уедут обратно.

При этом «Вести» пишут, что «обмудсман ДНР» Дарья Морозова сообщает о 20 пленных, которые отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Украины территории.

В местных интернет ресурсах сообщается, что процесс обмена начался. «Наши начали процесс передачи Украине удерживаемых в республиках лиц», – говорится в сообщении.

Российский Телеграмм-канал Realdoc сообщает, что часть содержащихся в Украине прошла верификацию и опросы Красного Креста. Они якобы ожидают отправления.

Напомним, в «ЛНР» заявили, что точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена.

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ.

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