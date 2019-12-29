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Обмен пленными: 20 человек отказались возвращаться в «ДНР»

29.12.19 12:07
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова сообщила, что 20 человек отказались от обмена пленными и не хотят возвращатся в ОРДЛО, передают местные интернет-ресурсы.

Кроме того она сказала, что подавляющая часть людей, которых передает Украина «не являются жителями ДНР и ЛНР».

«Восемьдесят процентов пленных, которых Украина должна передать, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие», – сказала она.

Также она сообщила, что «представители ДНР» после обмена пленными планируют разыскать в Украине порядка 160 пленных сторонников «республики».
«По данным ДНР, мы разыскиваем на Украине порядка 160 человек. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена», – отметила Морозова.

Напомним, в «ЛНР» заявили, что точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена.

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ.

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