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Среди первых освобожденных четверо военных, долгое время находившихся в плену, – Денисова

29.12.19 14:16
Фото: Андрей Павловский
Фото: Андрей Павловский

В ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей, который проходит сегодня, 29 декабря на КПВВ «Майорское» (Донецкая обл.), уже освобождены четверо украинских военнослужащих, длительное время находившихся в плену. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Первые граждане Украины – освобождены! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса – Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов! Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории», – написала Денисова.

При этом она не уточнила, сколько в настоящее время удерживаемых граждан Украины были освобождены.

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