Две женщины, которые удерживались «ДНР», отказались возвращаться в Украину по обмену

Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировалось передать в рамках обмена пленными, отказались возвращаться в Украину, передают местные интернет-ресурсы.

«Мы ехали со стороны Украины в Донецк, и уже на подъезде к ДНР к нам в машину попросилась семейная пара, которая якобы приехали из Днепропетровска, как потом выяснилось это были шпионы, которые работали на СБУ» , – отметила Терлецкая.

Она добавила, что спустя три месяца они были вызваны на допрос в правоохранительные органы ДНР, где были обвинены в шпионаже.

«Почти 16 месяцев мы находились под стражей», – подчеркнула Волкова.