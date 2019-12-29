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Две женщины, которые удерживались «ДНР», отказались возвращаться в Украину по обмену

29.12.19 15:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировалось передать в рамках обмена пленными, отказались возвращаться в Украину, передают местные интернет-ресурсы.

«Мы ехали со стороны Украины в Донецк, и уже на подъезде к ДНР к нам в машину попросилась семейная пара, которая якобы приехали из Днепропетровска, как потом выяснилось это были шпионы, которые работали на СБУ» , – отметила Терлецкая.

Она добавила, что спустя три месяца они были вызваны на допрос в правоохранительные органы ДНР, где были обвинены в шпионаже.

«Почти 16 месяцев мы находились под стражей», – подчеркнула Волкова.

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