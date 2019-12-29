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Мы все вытерпели: Освобожденный из плена военный сделал первое заявление (Видео)

29.12.19 16:42
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Майор Вооруженных сил Украины Сергей Иванчук, который сегодня, 29 декабря, был освобожден из плена «ЛНР», после обмена рассказал о своем пребывании в плену, передает «Громадське».

«Отношение, конечно, к нам относились они, мягко говоря, плохо. Ну, ничего, мы это все вытерпели», – сказал Иванчук, однако отказался ответить на вопрос, применялись ли к нему пытки.

Он рассказал, что ему дали там 25 лет тюрьмы и не давали возможности общаться с родственниками.

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