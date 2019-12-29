Мы все вытерпели: Освобожденный из плена военный сделал первое заявление (Видео)

Майор Вооруженных сил Украины Сергей Иванчук, который сегодня, 29 декабря, был освобожден из плена «ЛНР», после обмена рассказал о своем пребывании в плену, передает «Громадське».
«Отношение, конечно, к нам относились они, мягко говоря, плохо. Ну, ничего, мы это все вытерпели», – сказал Иванчук, однако отказался ответить на вопрос, применялись ли к нему пытки.
Он рассказал, что ему дали там 25 лет тюрьмы и не давали возможности общаться с родственниками.
Звільнений з полону бойовиків український військовий Сергій Іванчук розповів, що йому дали там 25 років в'язниці. В яких умовах утримували та як ставилися — розповідати відмовився. Ми поспілкувалися з ним на місці обміну pic.twitter.com/2WzHUMx91O— hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.