Мы все вытерпели: Освобожденный из плена военный сделал первое заявление (Видео)

Майор Вооруженных сил Украины Сергей Иванчук, который сегодня, 29 декабря, был освобожден из плена «ЛНР», после обмена рассказал о своем пребывании в плену, передает «Громадське».

«Отношение, конечно, к нам относились они, мягко говоря, плохо. Ну, ничего, мы это все вытерпели», – сказал Иванчук, однако отказался ответить на вопрос, применялись ли к нему пытки.

Он рассказал, что ему дали там 25 лет тюрьмы и не давали возможности общаться с родственниками.