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В Transparency International назвали «политическим» решение об обмене экс-беркутовцев

29.12.19 23:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинские власти приняли политическое решение об обмене экс-беркутовцев, чтобы спасти жизни украинских пленных, содержащихся в «Л/ДНР». Об этом говорится в сообщении общественной организации Transparency International Украина.

«В этой ситуации нет единого очевидно правильного человеческого выбора. Мы понимаем, что это решение властей по требованию Кремля поднимает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между различными группами украинцев», – говорится в сообщении.

В организации отметили, что справедливость должен защитить независимый арбитр – суд и прокуратура.

«К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной сотни», – отметили в Transparency International.

В организации также назвали угрозой для системы правосудия и верховенства права замену прокуроров по делу и «очевидное давление на суд» для изменения меры пресечения и освобождения экс-беркутовцев.

«Мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу и вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер обвиняемым с целью освобождения экс-беркутовцев из-под стражи», – заверили в организации.

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