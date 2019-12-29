Трансплантация органов в Украине: Кабмин утвердил тарифы (Перечень)

Кабинет министров Украины утвердил стоимость операций по трансплантации органов и других анатомических материалов. Об этом говорится в Постановлении КМУ от 18 декабря 2019 года № 1083, опубликованном на Правительственном портале.

Постановление называется «Об утверждении перечня услуг и тарифов на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов».

Так, согласно Постановлению, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) определена на уровне 323 тыс. 798 грн, АВО-несовместимая аллотрансплантация почки – 721 тыс. 230 грн.

Трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» будет стоить 535 тыс. 280 грн, пересадка печени/части печени – реципиент – 855 тыс. 039 грн.

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом будет стоить 1 млн 360 тыс. 141,36 грн, аутологическая трансплантация – 1 млн 308 тыс. 393,3 грн.

Изъятие органов у донора-трупа составит 74 086 грн.

На трансплантацию стволовых клеток с донорским этапом необходимо более 1 млн 360 тыс. 141 грн, на аутологическую трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом – 1 млн 308 тыс. 393 грн.