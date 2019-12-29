«ДНР» освободила журналиста Асеева

Украинский журналист Станислав Асеев на свободе, Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Национальный союз журналистов Украины с июня 2017 требовала освобождения нашего коллеги из плена! Европейская и Международная федерация журналистов поддерживали нас в требованиях свободы для журналиста! Сегодня – день, когда наши мечты становятся реальностью. Стас, поздравляем со свободой! Поздравляем с сегодняшним днем и всю команду «Радио Свобода» – Украина. Именно вы ежедневно были на передовой освобождения Станислава из плена в Донецке», – написал он.

Напомним, что украинский журналист Станислав Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.