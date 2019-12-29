Украина отдала «Л-ДНР»127 человек

В рамках обмена содержащимися Украина передала 127 человек. Еще 14 отказались участвовать в обмене. Об этом сообщает Нromadske со ссылкой на комментарий советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо и представительницы Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерии Лутковской.

По ее словам, в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.

«Пока не окончательно, штаб пока считает», – сказала Лутковская.

Сивохо также подтвердил информацию Офиса президента, что Украина забрала 76 своих пленных, а четверо решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.