В последние годы система отбора в высшие военные учебные заведени значительно усовершенствовалась, и 2019 год стал рекордным по количеству кандидатов к вступлению в военные вузы. Об этом во время брифинга в АрмияInform заявил исполняющий обязанности директора Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Вадим Артамощенко.

По его словам, в этом году государственный заказ выполнен без проблем по всем специальностям. Если сравнивать с предыдущими годами, конкурс был значительно выше: по некоторым специальностям составлял 3-4 человека на место. Таких показателей удалось достичь благодаря расширению возможностей абитуриентов для поступления, что дало возможность подобрать и качественные кадры.

Если говорить об основных изменениях в системе отбора к вуза, то к ним относятся и такие:

поступающие из числа военнослужащих по контракту, срочной военной службы, а с 2019 года и выпускники лицеев с усиленной военно-физической подготовкой в ​​год вступления в вуза участвуют в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам или результатам внешнего независимого оценивания (по их выбору);

по согласованию с Министерством образования и науки третий конкурсный предмет ВНО для поступления в военные вузы увеличен с 1-го до 5 предметов на выбор вуза;

возраст поступающих всех категорий увеличен до 30 лет.