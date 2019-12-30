Постоять придется: Ситуация в пунктах пропуска днем 30 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Евгений: «11:24. Из Горловки на Майорск пропустили очень быстро, запускают по много машин. Пешая в сторону Украины – пусто. В сторону днр тоже мало машин и людей»;

Евгений: «11:48. Перед КПП "Горловка" в сторону Донецка стояло 4 машины. Это примерно в 10:30-11 часов»;

Алла: «12:55. Очередь пешая на Днр в сторону Горловки пол сетки, пропускают медленно, в сторону Артемовска людей немного, машин в сторону Днр около 30, в сторону Артемовска чуть больше, по состоянию на 13-50(мск). На украинском БП и нулевке мало пересекающих».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Василий: «10:22. Каргил в Украину: 40 авто, льготы нет. Каргил в Донецк: 60 авто общая, 20 льгота. Марьинка в Украину: 50 авто общая, льготы нет»;

Роман: «10:47. На Каргиле (в сторону Украины) около 30 машин. На въезд около 100. На Марьинке в Донецк 5 машин. Время 10:20»;

Виктор: «11:43. Каргилл, пеших в обе стороны – никого»;

Александр: «12;14. Каргил. В сторону Украины очередь 5 машин. Пеших не больше 20»;

Александр: «13:04. Марьинка на въезд в Донецк: 5 машин»;

Сергей: «13:38. Каргил на выезд никого. Каргил на въезд около 40 машин, льготы 2»;

Максим:13:44. Каргилл в Украину: машин 10»;

San: «13:57. Каргил в Донецк: машин 25».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Strat: «10:27. На Еленовке в Волноваху никого, в сторону Донецка машин 40-50, на Новотроицке тоже не сильно много»;

Настя: «10:14. Из Украины в Донецк и на Новотроицком, и на Еленовке сразу на проверку»;

Максим: «10:15. Еленовка в Украину – пусто»;

Елена: «13:12. Новотроицкое. В Донецк пусто. И авто и пеших нет. Блокпост тоже абсолютно пустой»;

NK: «13:27. Еленовка въезд / выезд практически никого. Но несмотря на это, не надейтесь на быстрый проезд. Придется около часа стоять . Новотроицк въезд / выезд пусто»;

Елена: «14:07. Еленовка в Донецк – пусто. И авто и пеших нет»;

Татьяна: «14:10.Еленовка в Украину: сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Abbyy: «12:25. Гнутово никого...».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.