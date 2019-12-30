Бразилец Лусваргхи, который воевал на стороне «ДНР», поедет в Россию

Гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи, которого Павлоградский горрайонный суд приговорил к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, Украина выдала по обмену удерживаемыми с «Л-ДНР», сообщили источники «Громадського радио».

Издание сообщает, что сначала планировалось, что с КПВВ «Майорского» Лусваргхи отправится в аэропорт «Борисполь», а оттуда – в Бразилию, однако он отказался.

Вместо этого Лусваргхи отправится в неподконтрольный украинской власти Луганск, а оттуда – в Россию.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала 127 человек. Еще 14 отказались участвовать в обмене. Украина забрала 76 своих пленных, а четверо решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.

Напомним, в январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца Рафаэля Лусварги виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Однако в августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности.

После освобождения из-под стражи по решению суда бразилец не смог покинуть Украину из-за позиции бразильского посольства, в котором ему не выдали документы. После его заметили в одном из новых монастырских корпусов мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Киеве.

Воевавший на стороне «ДНР» бразилец не мог быть обменян на украинских заложников при любых обстоятельствах, и в списках на обмен его не было.

2 мая, в Днепропетровской области Павлоградский горрайонный суд приговорил к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований.