Нормандский формат: Украина продолжит настаивать на обмене «всех на всех»

Обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР» по формуле 127 на 76 проведен в рамках Нормандских договоренностей, и во время следующих раундов переговоров в этом формает Украина намерена добиваться обмена «всех на всех». Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

По его словам, это станет приоритето . «Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" – это приоритет», – пишет Пристайко.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала 127 человек. Еще 14 отказались участвовать в обмене. Украина забрала 76 своих пленных, а четверо решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.