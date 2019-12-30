Меркель и Макрон отреагировали на обмен пленных между Украиной и «Л/ДНР»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона поприветствовали обмен пленными между правительством Украины и «Л-ДНР». Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Германии и Франции, обнародованном Елисейским дворцом, сообщает «Громадське».

«Обмен пленных, состоявшийся сегодня, является долгожданным гуманитарным мероприятием. Теперь, в соответствии с решениями Парижского саммита («Нормандской четверки», который состоялся 9 декабря, – ред.). За ним должно наступить полное прекращение огня», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала 127 человек. Еще 14 отказались участвовать в обмене. Украина забрала 76 своих пленных, а четверо решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.