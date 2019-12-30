Призыв завершен: Ряды Вооруженных Сил Украины пополнят 9 тысяч юношей

Нынешняя призывная кампания проходила гораздо организованнее, в сравнении с предыдущей весенней. Так считает начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, сообщает АрмияInform.

По его словам, все же не обошлось без совместных рейдов работников военкоматов и представителей полиции и других дополнительных мер, чтобы выполнить план призыва.

Качаненко отметил, что раньше других призывную кампанию завершили военкоматы южных областей. «Но это не потому, что работали лучше – так составили график, по которому и отбывали юноши в учебные центры», – сказал он.

Итак, в целом призвано 15 тыс. 200 юношей, из которых, как и предполагалось, 9 тыс. пополнят военные части ВСУ. «К тому же, по состоянию на 27 декабря 3 340 призывников сразу подписали контракт на военную службу», – сказал полковник.

Он также сообщил, что сейчас в военкоматах началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года. «Цифра весеннего плана призыва зависит не только от поступлений заказов из воинских частей, но и возможностей военкоматов. Будет подсчитано, сколько юношей призывного возраста вступили в вузы, количество негодных по состоянию здоровья и тому подобное. Окончательные данные плана призыва станут известны за неделю до начала кампании», – отметил подполковник Николай Качаненко.

Кстати, проект указа президента Украины о весеннем призыве находится на согласовании в Офисе главы государства. По словам подполковника Качаненко, в проекте указан призывной возраст с 18 до 27 лет.