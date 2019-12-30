В Берлине приветствовали обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР»

« Тот факт, что удалось провести обмен пленными на востоке Украины еще до конца года, свидетельствует о том, что настойчивая дипломатия приносит свои плоды», – отметил Маас.

Он добавил, что Германия и Франция будут делать все для того, чтобы продвинуть дальше реализацию Минских договоренностей, и шестая зима войны стала последней военной для местных жителей.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала 127 человек. Еще 14 отказались участвовать в обмене. Украина забрала 76 своих пленных, а четверо решили остаться на временно неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там семьи.