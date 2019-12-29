В Украину вернулись 76 человек, еще 6 остались на оккупированных территориях, – Зеленский

Всего из ОРДЛО освободили 81 человека – 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 остались на оккупированных территориях. Об этом сегодня, 29 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский

«Люди дома, первая часть, о чем договаривались в нормандском форм, выполнена. Освобождено 81 человек, 76 вернулись в Украину, 6 осталось на оккупированной территории, потому что там их семьи, но если они захотят вернуться – мы поможем. Главное люди дома, как мы и говорили до Нового года», – сказал он.

При этом Зеленский отметил, что сейчас занимается возвращением людей, которые стали заложниками в РФ и Крыму.

«Беркут – это условия обмена «всех на всех», этого обмена, это сложное решение, политическое, но я считаю, что они все есть герои и приоритет – вернуть наших людей. Я с уважением отношусь к родственникам тех, кто погиб на Майдане, но мы не можем вернуть мертвых, но приоритет был вернуть живых», – подчеркнул президент дополнив: «Дело Майдана мы закончим обязательно. Если бы они остались, то мы бы не получили наших парней».

Он сказал, что готов отдать 100 «беркутовцев», чтобы повернуть одного украинского разведчика.