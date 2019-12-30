В Мариуполе и Северодонецке пересмотрят тариф на тепло

В Украине еще ряд городов присоединился к пересмотру тарифов на теплоснабжение, в том числе Северодонецк (Луганская обл.) и Мариуполь (Донецкая обл.). Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

«Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло – сумма в платежках будет меньше до 30%! Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев – жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках», – написал премьер.

В то же время, по его словам, еще не везде местные власти пересмотрели тарифы.

Напомним, что Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют правила предоставления услуг отопления и правила поставки тепловой энергии.