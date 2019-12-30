Сводка из зоны ООС за 29 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
6 обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
- дважды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Васильевки – из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- рядом с Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Луганского.
Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь нет.
В «ДНР» заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрелабыли Ясиноватая, Донецк(аэропорт, пос. ш-ты. «Трудовская»), Старомихайловка. Применялось следующее вооружение: РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.
В «ЛНР» об обстрелах на данный момент не сообщают.