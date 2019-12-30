Сводка из зоны ООС за 29 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

6 обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

дважды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Васильевки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Луганского.

Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь нет.

В «ДНР» заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрелабыли Ясиноватая, Донецк(аэропорт, пос. ш-ты. «Трудовская»), Старомихайловка. Применялось следующее вооружение: РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах на данный момент не сообщают.