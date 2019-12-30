Пропускают быстро: Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря

Сегодня утром, 30 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

Государственная пограничная служба Украины традиционную утреннюю сводку о ситуации на КПВВ на момент публикации не обнародовала.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ева: «8:35. Пешие сразу на проверку, машин около 70»;

Виктория: «8:49. Майорский из Украины очень много машин»»

Pusha: «9:07. Горловка. Стою перед кпп Днр. Только приехал. Около 25 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Aj: «7:01. На Марьине на въезд в Донецк 50 машин примерно»;

Bad: «7:11. Каргил в Курахово – до моста, льготы половина очереди»

Приходько: «8:55. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:50 (мск) на пункте пропуска 65 автомобилей, 6 автобусов и микроавтобусов, до 70 человек пешей очереди»;

Василий: «9:10. Каргил в Украину: 60 общая , 10 льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Bad: «7:23 Еленовка в Волноваху – до первого туалета, за поворотом на Докучаевск примерно машин 50»;

Bad: «8:01. Еленовка в Волноваху – до старого б/п. За 40 минут очередь уменьшилась машин на 20, примерно в половину»;

Bad: «8:41. На Еленовке в Донецк 20 машин»;

Наста: «8:43. На Новотроицком на Донецк машин 20-30 «;

Bad: «8:46. Перлына в Волноваху – машин 30-40, пеших человек около 30».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Potusin: «7:11. Пищевик из ОРДЛО 20 машин»;

Potusin: «9:37». Гнутово из ОРДЛО за полтора часа оба поста прошлись».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.