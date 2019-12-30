В РФ ждут, что Украина закрепит в Конституции особый статус Донбасса

В России надеются, что после обмена удерживаемых лиц, Киев «сможет перейти к реализации своих обязательств» и закреплению особого статуса Донбасса в Конституции. Об этом заявил представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины в Минске Борис Грызлов, сообщают российские СМИ.

Так, по словам представителя РФ, обмен удерживаемых лиц – «шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мероприятий, зафиксированных в Минских договоренностях».

Грызлов также добавил, что Киев «взял на себя обязательство не преследовать освобожденных лиц».

«Стороны проявили политическую волю осуществить обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые на видеоконференции контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ. В рамках этого соглашения стороны обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследования лиц, которые будут освобождены. Киев гарантировал «процессуальную очистку» для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда», – заявил Грызлов.

Как сообщалось ранее, 29 декабря на КПВВ «Майорское» произошел обмен удерживаемыми лицами. Всего из ОРДЛО освободили 81 человека – 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 остались на оккупированных территориях. Украина отдала «Л-ДНР»127 человек.