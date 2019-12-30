В неподконтрольной Макеевке снова начались подземные толчки

Жители пос. Объединенный временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевки (Донецкая обл.) в социальных сетях сообщают о новых подземных толках.

Так, очередной толчок произошел 29 декабря в 20:32. Кроме того сообщается, что толчки проходят практически ежедневно с разной интенсивностью и в разное время.

«Местные власти не комментируют ситуацию и дальше тянут время. После праздников жители Макеевки снова начнут сбор подписей с жалобой к Пушилину», – говорится в сообщении.

При этом жительница города Людмила пишет, что из-за шахт в городе уже разрушались дома. «В 2012 году на поселке Фурманово в зону действия горных выработок попало две улицы. Их не трясло, но дома начали разрушаться – по стенам пошли трещины, асфальтовое и плиточное покрытие дворов вздыбливалось и шло волнами. Деформировались заборы, задавило подвалы. Улицы просто сползали с пригорка. Новая лава находилась на глубине более 500 метров. "Макуголь" признал свою вину. 12 домов получили компенсации. Один дом был признан опасным для проживания, и его владельцы получили деньги на покупку нового дома», – написала она.

В комментарии к ее сообщению Владимир написал: «Тогда власти признавали, что это их вина и шахты. А эти до последнего не признавали ничего. Выплатят компенсации в этот раз, переселят ли»?

«Если бы хотели выяснить причины и реальное воздействие – сейсмографы стояли бы еще пол года назад как минимум. Ничего не меняется, цирк с конями, цыганами, медведями и всеобщими сходками потрындеть за жизнь с администрацией – это не более чем повод покормить людей завтраками и потянуть время. А тем временем пласт продолжают разрабатывать и пока его не пройдут ничего не прекратится, это бабло, бабло выше чем люди. Ничего не изменится, на очередной сходке опять потрепят языками, разведут руками, пушилин выразит озабоченность, а пласт продолжат разрабатывать», – считает Андрей.

Напомним, в конце октября в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.

Как сообщалось ранее, сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Также на местных интернет-ресурсах сообщалось, что после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» 8 декабря снова произошел подземный толчок.