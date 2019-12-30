В Минобороны рассказали, где находятся освобожденные из плена «Л-ДНР» украинские военные

После встречи в международном аэропорту «Борисполь», освобожденные из плена двенадцать украинских военнослужащих были доставлены в Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный госпиталь» в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В военном лечебном учреждении их встретил министр обороны Андрей Загороднюк. Он поздравил военнослужащих с возвращением на мирную территорию, поблагодарил за выдержку и стойкость и заверил, что каждому из них будет предоставлена максимальная поддержка, лечение и реабилитация.

Как планируется, в дальнейшем все освобожденные из плена бойцы будут осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы. В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Украины и военные психологи.

Как сообщил начальник Военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казьмирчук, предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии. «Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести, как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней. Поэтому специалистами нашего центра будут проведены предварительные обследования», – отметил Анатолий Казьмирчук.

Он также уточнил, что, кроме физического лечения, если в этом будет необходимость, обязательно будет предоставлена возможность каждому военному пройти психологическую реабилитацию. Необходимые специалисты, которые владеют этой методикой в ​​центре есть, и они готовы оказать необходимую помощь.

Анатолий Казьмирчук заверил, что военные врачи сделают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки освобожденные из плена украинские герои смогли вернуться в свои дома. При этом он добавил, что сейчас военнослужащие обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала 127 человек. Еще 14 отказались участвовать в обмене. Украина забрала 76 своих пленных, а четверо решили остаться на временно неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там семьи.