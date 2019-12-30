В подвалах «Л-ДНР» остаются еще около 300 украинцев

В плену на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса остаются еще около 300 украинцев. Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская, сообщает « Укринформ ».

Она заявила, что из 300 человек, которые остаются в заключении незаконных вооруженных формирований (НВФ), по меньшей мере 100 человек « подтверждены» и у них есть документы. Еще около 200 находятся в руках НВФ « без документов». « У нас на сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы – их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых, – прим.) и выдает соответствующие справки ... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов ... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 людям мы будем вести переговоры», – сказала она.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала 127 человек. Еще 14 отказались участвовать в обмене. Украина забрала 76 своих пленных, а четверо решили остаться на временно неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там семьи.

Напомним, что министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР» проведен в рамках Нормандских договоренностей, и во время следующих раундов переговоров в этом формате Украина намерена добиваться обмена «всех на всех».