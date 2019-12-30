Пьяный и с пистолетом: В Краматорске задержали мужчину

Вчера около 19.40 в Краматорский отдела полиции поступило анонимное сообщение, что по улице Василия Стуса находится человек с пистолетом. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Во время проверки по сообщению полицейские в районе перекрестка улиц Парковая и Василия Стуса обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе пистолет, который прятал за поясом под одеждой.

Полицейские пистолет изъяли для дальнейшего проведения экспертизы.

В отношении краматорчанина открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Полиция Краматорска предупреждает, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов владельцам грозит уголовная ответственность по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Однако полицейские обращают внимание граждан, которые хранят опасные предметы незаконно и хотят добровольно разоружиться, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины они освобождаются от уголовной ответственности.

Если Вы нашли опасные предметы или имеете информацию о тех, кто их незаконно хранит, сообщите об этом в полицию по телефону 102.