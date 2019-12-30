Будет новый КПВВ? Возобновлено движение пригородных поездов в Верхнеторецком

«Укрзализныця» возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная – Скотоватая (Верхнеторецкое, Донецкая обл.). Движение не осуществлялось с 2014 года. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что 30 декабря по этому маршруту отправился первый поезд. Всего на обновленном участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов.

На участке проверили и подготовили инфраструктуру. В частности, структурные подразделения «Укрзализныци» восстановили поврежденный обстрелами фасад здания вокзала Скотоватая, систему отопления и внутренняя отделка. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.

С 30 декабря до станции Скотоватая будут курсировать две пары пригородных электропоездов. В утреннее время к станции Скотоватая можно добраться поездом № 6021 сообщением Славянск – Фенольная. Отправляться поезд со станции Фенольная в 08:04 и прибывать к станции Скотоватая в 08:27. В обратном направлении поезд № 6072 Фенольная – Славянск отправляется в 08:37, будет делать остановку на станции Фенольная в 09:00-09:02 и прибывает на станцию Славянск в 10:55.

В вечернее время поезд № 6243 Славянск – Фенольная будет отправляться со станции Фенольная в 17:04 и прибывает на станцию Скотоватая в 17:27. В обратном направлении поезд № 6244 Фенольная – Славянск отправляется со станции Скотоватая в 17:37, будет делать остановку до станции Фенольная в 17:59-18:00 и прибывает на станцию Славянск в 19:50.

Источники «Донецких новостей» в Госпогранслужбе Украины не исключают открытия на этом месте пешего перехода через линию разграничения. Во всяком случае такая возможность давно и активно обсуждается.

Как сообщалось ранее, возле Верхнеторецкого (Донецкая обл.) на линии разграничения могут открыть пешеходный контрольно-пропускной пункт (КПВВ).

В Верхнеторецком находится станция «Скотоватая» Донецкой железной дороги на линии Ясиноватая – Константиновка.

Отметим, что станция «Фенольная» находится в 7 км от Торецка (железнодорожная линия Ясиноватая – Константиновка), в 67 км от Донецка. С 2014 года является конечной для всех пригородных электропоездов северного направления, железнодорожное сообщение с Донецком, Ясиноватой прекращено.