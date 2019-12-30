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Стала известна средняя зарплата в Донецкой области в ноябре

30.12.19 18:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в ноябре 2019 года составила 11 769 грн*. По сравнению с октябрем 2019 года средний уровень оплаты труда снизился на 1,5%, по сравнению с ноябрем 2018 года – вырос на 18,0%. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 1,6%, по сравнению с ноябрем 2018 года – увеличилась на 9,6%.

Номинальная зарплата в ноябре 2019 года превышала в Донецкой области средний показатель по Украине (10 679 грн) на 10,2%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в ноябре был в Киеве – 15 974 грн, самым низким – в Херсонской области, где он составил 8 267 грн).

Так, согласно статистическим данным, наиболее высокооплачиваемыми в ноябре 2019 года были работники:

  • предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (17 256 грн);
  • сферы государственного управления (16 497 грн);
  • металлургического комплекса (16 397 грн).

Превысила средний показатель по области ноябрьская зарплата также работников:

  • угольной промышленности (14 722 грн);
  • финансовой и страховой деятельности (14 451 грн);
  • транспорта (12 881 грн);
  • машиностроения (12 874 грн);
  • торговли (12 728 грн);
  • строительства (12 708 грн);
  • предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (12 069 грн),;
  • предприятий по производству химических веществ и химической продукции (12 023 грн).

От 6,9 до 10,9 тыс. грн составила средняя ноябрьская зарплата работников:

  • пищевой промышленности (10 866 грн);
  • сельского хозяйства (9 023 грн);
  • легкой промышленности (8 456 грн);
  • образования (7 517 грн);
  • здравоохранения и оказания социальной помощи (6 871 грн).

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.

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