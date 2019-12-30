Задержан подозреваемый в убийстве 32-летней жительницы Мариуполя

В Донецкой области полиция Никольского задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своей 32-летней сожительницы. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«В ноябре этого года местный житель села Кальчик (Никольского района Донецкой обл., – прим.) пытался расчленить тело своей мертвой сожительницы и спрятал его в своем подвале. Правоохранители обнаружили труп женщины, мужчина будет привлечен к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что ранее в полицию и сотрудникам СБУ поступило сообщение о том, что житель села Кальчик прячет у себя дома труп человека. Во время проверки информации сотрудники уголовного розыска обнаружили в подвале указанного дома тело женщины. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и эксперты.

Правоохранители установили, что тело принадлежит 32-летней жительнице Мариуполя (Донецкая обл.), которая с сентября этого года проживала у подозреваемого. Также полицейские выяснили, что мужчина систематически наносил побои своему «товарищу по рюмке».

В начале ноября между сожителями во время ночного застолья произошел очередной конфликт с рукоприкладством. Проснувшись утром, хозяин дома обнаружил тело женщины без признаков жизни. Ранее уже судимый за убийство мужчина испугался ответственности за смерть сожительницы и попытался расчленить ее труп, чтобы потом вывезти, однако, не смог и спрятал тело в подвале дома.

Фигуранту сообщено о подозрении. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следственные действия продолжаются.