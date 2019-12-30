На Донетчине долги по зарплате составили почти 600 млн грн

В Донецкой области задолженность* по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 декабря 2019 года составила 582,1 млн грн, или 18,1% всех долгов по ее выплате в Украине (3 220,9 млн грн). Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает Главное управление статистики в регионе.

Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,6% фонда оплаты труда, начисленного за ноябрь (в среднем по Украине – 4,0%).

В течение ноября 2019 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 110,4 млн грн, или на 15,9%, по сравнению с 1 января 2019 года – увеличилась на 114,8 млн грн, или на 24,6%. «Сокращение задолженности в целом по области в ноябре вызвано частичным погашением долгов работникам экономически активных предприятий угольной промышленности (уменьшились за месяц на 96,2 млн грн) и предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами (на 37,7 млн грн)», – говорится в сообщении.

Задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях области* на 1 декабря 2019 года составила 509,9 млн грн, или 87,6% всех долгов по выплате зарплаты. Это на 20,8% меньше, чем на 1 ноября, однако на 24,5% больше, чем было на 1 января 2019 года.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение ноября уменьшились на 21,0% и на 1 декабря 2019 года составили 483,4 млн грн, или 94,8% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности.

Самой большой является задолженность работникам экономически активных предприятий машиностроения, которая на 1 декабря достигла 224,9 млн грн.

Долги по заработной плате перед работниками экономически активных предприятий на начало декабря 2019 года составила в:

угольной промышленности – 143,3 млн.грн,

занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами – 70,3 млн.грн.

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.