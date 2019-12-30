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Под Славянском загорелся автомобиль (Фото)

30.12.19 15:09
Фото: ГУ НП в Донецкой области
Фото: ГУ НП в Донецкой области

Во время патрулирования на автодороге Киев – Харьков – Должанский сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль, из под капота которой шел дым. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Остановив авто, полицейские начали тушить возгорание. Когда оказалось, что имеющегося средства для тушения мало, остановили на дороге грузовой автомобиль и использовали его огнетушитель.

«Пассажирка и водитель поблагодарили правоохранителей за внимательность и помощь, поскольку сами задымления не заметили. Оперативная помощь сотрудников полиции предупредила последующее возгорание газовой установки, которой оснащена легковушка, что могло привести к мощному взрыву», – говорится в сообщении.

Фото: ГУНП в Донецкой области

По факту происшествия проводится проверка.

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