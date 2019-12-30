В Донецкой области в ходе отработки нашли три нелегальные автозаправочные станции (Фото)

В Донецкой области в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Акциз-2019» проведена отработка сети автозаправочных станций на предмет выявления фактов нарушения установленного законодательством порядка осуществления хозяйственной деятельности. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, 29 ноября в Авдеевке задокументированы факты реализации бензинов марок А-95, А-95 (Евро), А-92, дизтоплива и сжиженного газа без разрешительных документов, лицензий, а также документов происхождения топлива. Оперативниками было описано более 12 тыс. л топлива, оборудование (резервуары, заправочный газовый модуль, горюче-раздаточные колонки) на общую сумму более 3,1 млн грн. Полученные технико-материальные ценности опечатаны и переданы на ответственное хранение.

В тот же день, на обочине дороги в Мариуполе выявлен факт реализации топлива с транспортных средств марки «Форд» и «ВАЗ» без разрешительных документов. Описаны 200 л бензина марки А-95 и автотранспорт, на общую сумму 356 тыс. грн.

Еще один факт обнаружен в Краматорске, где на территории одного из местных частных предприятий была задокументирована работа автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, которая действовала без разрешения на проведение работ повышенной опасности.

Описано оборудование (заправочные модули, компрессоры) на около 1,2 млн грн, которое передано на ответственное хранение до принятия законного решения.

В каждом из трех случаев, сотрудниками Государственной фискальной службы Украины составлены административные протоколы по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности», а материалы направлены на рассмотрение территориальных судов, для принятия решения согласно действующему законодательству.

Ответственность за такие административные правонарушения предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов* доходов граждан с конфискацией горючего, оборудования, денег по решению суда.

* В Кодексе об административных правонарушениях очень много упоминаний необлагаемого минимума. В большинстве случаев их нужно трактовать как 17 грн.