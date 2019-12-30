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МИД России: Благодаря «Нормандскому саммиту» удалось достичь подвижек на Донбассе

30.12.19 22:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что встреча в «Нормандском формате» в Париже позволила добиться подвижек в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом говорится в завлении МИД РФ, опубликованном сегодня, 30 декабря.

«Удалось добиться подвижек в урегулировании конфликта. После трехлетнего перерыва проведен саммит в "Нормандском формате" (Париж, декабрь). Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – говорится в заявлении.

Напомним, что 9 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о том, что гражданство России в упрощенном порядке получили около 125 тыс. украинцев, проживающих на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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