МИД России: Благодаря «Нормандскому саммиту» удалось достичь подвижек на Донбассе

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что встреча в «Нормандском формате» в Париже позволила добиться подвижек в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом говорится в завлении МИД РФ, опубликованном сегодня, 30 декабря.

«Удалось добиться подвижек в урегулировании конфликта. После трехлетнего перерыва проведен саммит в "Нормандском формате" (Париж, декабрь). Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – говорится в заявлении.

Напомним, что 9 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о том, что гражданство России в упрощенном порядке получили около 125 тыс. украинцев, проживающих на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.