На телеканале «Украина 24» стартует авторская программа «Реальная политика с Евгением Киселевым»

С 19 января 2020 года в эфир нового информационного телеканала «Украина 24» выходит программа «Реальная политика с Евгением Киселевым». Еженедельно в 21:00 по воскресеньям известный журналист и политический обозреватель Евгений Киселев в авторской аналитической программе будет проводить анализ событий в стране и мире, пишет «Сегодня».

«Вздорные слухи о том, что я вообще ухожу из телеэфира, не оправдались. Я просто ушел с канала, работать на котором мне стало некомфортно. У меня есть все основания полагать, что на телеканале "Украина 24" все будет совсем иначе – старт сотрудничества меня настраивает на весьма оптимистический лад. Я не столько журналист, сколько политический аналитик, который выступает на телевидении. Это мой хлеб, моя работа, которую я стараюсь делать, как говорили древние римляне, sine ira et studio – без гнева и пристрастия. Я всегда жил и работал по принципу – делай, что должно, и будь, что будет. Так буду работать и над новым проектом. Надеюсь тем самым внести свой вклад в то, чтобы "Украина 24" стала №1 в своей нише информационных телеканалов, так же как телеканал "Украина" стал безусловным лидером среди общенациональных телеканалов», – прокомментировал Киселев.

Название программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» говорит само за себя. «Всем нам надо взрослеть. Политика – серьезная вещь. И реальная политика весьма отличается от наивных представлений некоторых украинцев. Поэтому моя программа будет еще и в некоторой степени просветительской – будет учить зрителей не обольщаться, не строить иллюзий, а трезво оценивать и анализировать происходящее в Украине и в мире. Я также постараюсь вписывать происходящее в Украине в международный контекст. Этого масштаба точно не хватает нашему зрителю», – отметил Евгений Киселев, автор и ведущий программы "Реальная политика с Евгением Киселевым".

Телеканал «Украина 24» набирает обороты. «После запуска выпусков новостей и наших собственных студий мы обещали удивить зрителей авторскими программами и talk-шоу и свои обещания выполняем. Евгений Киселев – опытный журналист, аналитик со своим ярким и неординарным взглядом на политический процесс, который готов давать точные и даже резкие оценки и людям, и событиям. Мы задумали "Украина 24" как платформу, на которой будут высказываться самые разные точки зрения, и зритель сможет видеть всю палитру мнений, выбирать, самостоятельно делать выводы. Это, кстати, анонс – в январе-феврале на "Украина-24" стартует еще ряд программ. Не переключайтесь!», – сказал директор дирекции информационного вещания «Медиа Группы Украина» Юрий Сугак.

Телеканал «Украина 24» доступен на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе OLL.TV. 16 декабря 2019 года состоялся запуск студий общенационального информационного телеканала «Украина 24».