Сердечная недостаточность и кровотечение: Врачи напомнили об опасности сочетания алкоголя и лекарств

Лекарства и алкоголь вместе опасны, а порой и смертельны. Об этом перед самым Новым годом напоминают медики, пишет «Сегодня».

Новогодние и рождественские праздники это тот период, когда выпить лишнего могут даже почти непьющие. Но существует опасность, если вместе с алкоголем вы принимаете лекарства.

Врач-диетолог Инна Раилко объясняет единственный препарат, который безопасно употреблять с алкоголем – это активированный уголь: «Категорически запрещено принимать такие лекарства, как антигистаминные, которые назначают против аллергии. Очень часто после праздничного стола, люди боятся каких-то аллергических реакций».

Кроме противоаллергенных, категорически запрещено сочетать алкоголь с успокоительными препаратами, снотворными и антидепрессантами. Под запретом смесь спазмолитиков и водки, потому, что оба расширяют сосуды и это может привести к сердечной недостаточности. А противовоспалительные средства в сочетании с водкой могут вызвать кровотечение. Обезболивающие и жаропонижающие средства увеличивают нагрузку на желудок. А вот антибиотики, как оказалось, далеко не все имеют негативное влияние на метаболизм, однако абсолютно все увеличивают нагрузку на печень.

Каждый из нас, сам несет ответственность за свое здоровье. И, если вы принимаете лекарства, лучше отказаться от алкоголя.