В ООН выразили беспокойство из-за освобождения экс-«беркутовцев»

Освобождение бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014 года, усложнит рассмотрение дел Майдана. Об этом идет речь в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в Facebook.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине приветствует одновременное освобождение содержащихся под стражей лиц, что произошло 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области. В то же время мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно усложнит достижение правосудия и соблюдение права жертв на справедливость», – говорится в заявлении.

Также в ООН надеются, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) в ближайшее время предоставят международным организациям доступ к незаконно удерживаемым на неподконтрольной украинскому правительству территории лицам, о чем было договорено во время нормандской встречи в Париже.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала 127 человек. Еще 14 отказались участвовать в обмене. Украина забрала 76 своих пленных, а четверо решили остаться на временно неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там семьи.

Напомним, что министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР» проведен в рамках Нормандских договоренностей, и во время следующих раундов переговоров в этом формате Украина намерена добиваться обмена «всех на всех».