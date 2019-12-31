Проживавшего в Крыму журналиста из Донецка депортировали на материковую Украину, – Чубаров

Проживавшего в аннексированном Крыму журналиста из неподконтрольного украинской власти Донецка Евгения Гайворонского российские силовики сегодня ночью депортировали на материковую Украину. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook.

«Как сообщил Евгений Гайворонский, его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое. В настоящее время Евгений Гайворонский должен быть уже в городе Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл., – ред.), откуда он собирается следовать в Киев», – сообщил Чубаров.

Как сообщалось ранее, суд в аннексированном Крыму 20 декабря принял решение депортировать проживавшего в Ялте журналиста из неподконтрольного украинской власти Донецка Евгения Гайворонского «с территории России».

Напомним, что ранее журналист из Донецка Евгений Гайворонский рассказал о жизни в Крыму. Его уже несколько раз пытались «ломать» сотрудники МВД и ФСБ, чтобы не писал правду, чтобы люди меньше знали о деяниях властей. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силовики задержали ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского.