Сводка из зоны ООС за 30 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

В понедельник, 30 декабря, незаконные вооруженные формирования (НВФ) дважды нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из снайперских винтовок. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, которые находятся в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

«Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», – отметили в пресс-центре штаба ООС.

Карта ООС / Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявили, что «армия Украины за прошедшие сутки один раз нарушила режим прекращения огня. В зоне обстрела со стороны украинских силовиков на донецком направлении оказался район аэропорта. Применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию событий вдоль линии разграничения не предоставили.