Чтобы был мир: Разумков поздравил украинцев с Новым 2020 годом (Видео)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Новым 2020 годом и Рождеством.

«2019 год был определяющим для нашей страны. Вместе с вами мы полностью перезагрузили систему власти, привели в нее новых эффективных и ответственных политиков. Я очень хочу, чтобы в 2020 году в каждом регионе, в каждом городе, в каждой семье вы действительно ощутили позитивные изменения от нашей работы», – сказал Разумков.

Также он пожелал украинцам «здоровья, уюта, согласия в домах, чтобы в них всегда раздавался детский смех, а родные были рядом». «Чтобы был мир в нашем государстве, чтобы оно развивалось», – продолжил спикер Рады.