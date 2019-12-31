«Нафтогаз» и «Газпром» заключили контракт о транзите газа

Украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром» заключили новый контракт о транзите газа через территорию Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он отметил, что контракт был подписан в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз, его главные положения:

контракт подписан на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях;

минимальные гарантированные объемы прокачки – 65 млрд м куб газа в первый год и 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

«Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке», – отметил преимущества договора Гончарук.

Как в Facebook уточнил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, он подписал контракт вчера, 30 декабря, в 14:30 в Вене, «а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге».