Пожар на Донетчине: Пострадал мужчина

В Славянске (Донецкая обл.) в результате пожара получил ожоги мужчина. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в понедельник, 30 декабря, в 20:54 спасателям поступила информация о пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме по ул. Королева в Славянске.

«Прибыв на место происшествия было установлено, что до прибытия спасателей пожар ликвидирован в однокомнатной квартире на 5-м этаже. В результате пожара пострадал мужчина 1964 года рождения, которого госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы», – сообщили в ГСЧС.