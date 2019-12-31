Мы не против легальных «секонд-хендов»: В Минсоцполитике пояснили борьбу против «схем» на гуманитарке

Министерство социальной политики борется со «схемами на гуманитарке» и не выступает против легального бизнеса «секонд-хенда». Так на своей странице в Facebook заместитель министра социальной политики Олег Коваль пояснил новации, которые анонсировало Минсоцполитики относительно работы с гуманитарными грузами.

«Наша задача – прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что достаточно часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов. Знаете почему? Потому что "гуманитарную помощь" не нужно растамаживать! Гуманитарный груз – это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. На нем никто не должен зарабатывать и единственная его цель – помочь тем, кто в этом действительно нуждается», – написал Коваль.

При этом Минсоцполитики – единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному грузу статус «гуманитарного».

Замминистра констатировал, что после пересечения границы некоторые якобы «гуманитарные вещи» потом продаются в магазинах или даже бутиках. «Например: товары завозятся в Украину под видом гуманитарной, то есть бесплатной помощи, а затем продаются людям за деньги! Это схема! Это коррупция! Это уклонение от уплаты налогов!», – возмутился чиновник.

Он напомнил, что ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн. «Вот против этого и направлена наша инициатива», – подчеркнул Коваль.

«Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с бывшими в употреблении вещами, то есть "секонд-хендов". Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, – мы не имеем ничего против. Минсоцполитики борется со "схемами на гуманитарке", а не легальным "секонд-хендом"!», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Министерство соцполитики инициирует изменения нормативно-правовых актов, направленных на прекращение «схем на гуманитарке», из-за которых государство еженедельно теряет около 50 млн грн. Коваль рассказал, что в Донецкой области проверили 54 из 100 получателей 22-тонного гуманитарного груза, когда каждый должен был получить по 200 кг груза. Но 27 человек о ней не слышали, 7-ро получили по 10 кг, а 20 телефонов не существуют.