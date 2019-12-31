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В Донецке: В «Донецк сити» сгорела новогодняя елка (Фото)

31.12.19 11:41
Фото: соцсети
Фото: соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке в ТРЦ «Донецк сити» произошел пожар. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что инцидент произошел 30 декабря. Пожал произошел в кафе
«У леса на опушке», расположенном на 4 этаже ТРЦ «Донецк сити». Огнем уничтожена искусственная новогодняя ель.

«В результате пожара погибших и пострадавших нет, все посетители были выведены на свежий воздух работниками торгово-развлекательного центра… Причина пожара устанавливается.», – говорится в сообщении.

В соцсетях очевидцы делятся фотографиями, сделанными возле торгово-развлекательного центра:

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