В Донецке: В «Донецк сити» сгорела новогодняя елка (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке в ТРЦ «Донецк сити» произошел пожар. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что инцидент произошел 30 декабря. Пожал произошел в кафе

«У леса на опушке», расположенном на 4 этаже ТРЦ «Донецк сити». Огнем уничтожена искусственная новогодняя ель.

«В результате пожара погибших и пострадавших нет, все посетители были выведены на свежий воздух работниками торгово-развлекательного центра… Причина пожара устанавливается.», – говорится в сообщении.

В соцсетях очевидцы делятся фотографиями, сделанными возле торгово-развлекательного центра: