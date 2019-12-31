На Донетчине почти 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность в праздники

На Донетчине в период новогодних и рождественских праздников почти 1500 полицейских области будут нести службу в усиленном режиме. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что с 30 декабря по 07 января, личный состав полиции Донетчины переведен на усиленный вариант несения службы.

«Под круглосуточным наблюдением нарядов правоохранителей будут находиться улицы, дорожные развязки, стратегические объекты и въезды-выезды в населенные пункты. Полицейские будут нести службу совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины. За правопорядком будут следить пешие и автонаряды, группы реагирования патрульной полиции, мобильные блокпосты, а также экипажи патрульных. Так, ежедневно планируется задействовать 220 нарядов в составе 520 правоохранителей. Часть из них будет нести службу непосредственно в местах расположения главных новогодних елок и массового скопления граждан», – рассказали в полиции.

«Держать руку на пульсе событий» будут работники ситуационного центра, которые будут оперативно реагировать на любую информацию об изменениях оперативного состояния.

«Уже накануне новогодних праздников принимаются необходимые превентивные меры, чтобы они прошли в безопасности. В частности проводится работа по изъятию нелегальной пиротехнической продукции, использование которой на территории области запрещено. Полиция Донетчины призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к внедренным мероприятиям и лично соблюдать правопорядок», – отметили в пресс-службе.