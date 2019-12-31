Для сборной «ДНР» по плаванию: В Донецке открыли бассейн (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке возобновил работу бассейн Дворца спорта «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «минспорта ДНР».

Отмечается, что открытие состоялось 28 декабря, и что бассейн станет «основной учебно-тренировочной базой для сборной Донецкой народной республики по плаванию и воспитанников Донецкого училища олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ».

Дворец спорта «Динамо» был построен в 1974 году, расположен в Ворошиловском районе Донецка. На базе спортивного комплекса располагается не только плавательный бассейн, но и зал спортивной гимнастики, зал бокса, зал сухого плавания, душевые, сауны и т.д.